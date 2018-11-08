Строительство дорог в составе Юго-восточной хорды может начаться в конце 2019 года

08.11.18 15:50

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Работы по строительству дорог в составе Юго-восточной хорды могут начаться в конце 2019 года, сообщает в четверг пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В настоящее время проводится планировка участков и ведутся проектно-изыскательские работы. Ориентировочно работы по строительству на этих участках могут начаться в конце 2019 года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Он отметил, что Юго-восточная хорда обеспечит транспортные связи районов центральной и периферийной зон города между собой, а также с новыми территориями Москвы.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что уже утверждены проекты двух участков будущей Юго-Восточной хорды - от шоссе Энтузиастов до Грайвороновской улицы (4,4 км) и от Каширского шоссе до Шоссейной улицы (2,57 км).

По ее словам, протяженность хорды на участке от шоссе Энтузиастов и до 35-го километра МКАД составит 36 км, из которых 11 приходится на уже существующие улично-дорожные сети.