Экс-полицейским, арестованным по подозрению в изнасиловании коллеги в Уфе, предъявлено обвинение

08.11.18 16:17

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи предъявили обвинение троим бывшим полицейским по делу об изнасиловании девушки-дознавателя, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в четверг.

"В настоящее время всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что на теле потерпевшей имеются "телесные повреждения, характерные для совершенных преступлений".

В настоящее время проводится ряд других экспертиз, добавляет следствие.

Ранее сообщалось, что в 2 ноября Кировский районный суд Уфы взял под стражу троих сотрудников полиции - 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука. Адвокаты полицейских обжаловали решения суда, однако в четверг Верховный суд РБ оставил их без изменения, а жалобы - без удовлетворения.

31 октября все трое были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

В отношении них возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 (изнасилование), п. "а" ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

Пресс-служба МВД по Башкирии 1 ноября сообщила, что все трое уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".