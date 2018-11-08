Корпус детского лагеря загорелся в Оренбурге, пострадавших нет

08.11.18 16:20

© РИА Новости. Игорь Онучин

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Пожарные в Оренбурге ликвидируют возгорание в детском лагере, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

"Поступил сигнал о возгорании кровли отдельно стоящего корпуса детского лагеря. Погибших и пострадавших, по имеющейся информации, нет. Пожару присвоен номер 1-бис. В 16:40 ликвидировано открытое горение", - сказал представитель МЧС.

По его информации, все дети и взрослые покинули корпус, находятся на свежем воздухе.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что сообщение о возгорании поступило в 15:57.