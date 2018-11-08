Похолодание ждет москвичей через пару дней - Гидрометцентр

08.11.18 16:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Жителям столичного региона предстоят первые серьезные испытания холодами, средняя суточная температура в воскресенье перейдет через ноль к отрицательным значениям, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода в Москве вновь меняет свой характер. В запасе у нее еще осталась пара теплых дней, но затем ожидаются значимые сезонные перемены", - говорится в сообщении ведомства.

По прогнозу синоптиков, на следующей неделе в Московском регионе даже днем столбики термометров не везде смогут добраться до положительных отметок.

"Однако до настоящих морозов, когда температура понижается до минус 10 градусов и ниже, еще не скоро", - уточнили в Гидрометцентре.

По их данным, атмосферное давление в регионе сохранится высоким.

"Столичный регион будет находиться на периферии антициклона, где будет отмечаться умеренный восточный и юго-восточный ветер - он будет "отнимать" несколько градусов от показаний термометров. Это важно учитывать при выборе соответствующей одежды и времени нахождения на открытом воздухе", - подчеркивается в прогнозе Гидрометцентра.

В пятницу, 9 ноября, ночью в регионе местами возможны слабые осадки, туман; в Москве плюс 1-3 градуса и от минус 2 до плюс 3 градусов по области. Днем слабый дождь, морось, вечером туман. Максимальная температура плюс 4-6 и плюс 2-7 градуса соответственно.

В субботу, 10 ноября, местами сохранятся слабые осадки. Ночью от нуля до плюс 2 градусов в Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов по области. Днем температура не поднимется выше плюс 1-3 в мегаполисе и от минус 1 до плюс 4 градусов в Подмосковье.

В воскресенье, 11 ноября, новый мощный антициклон распространит свое влияние на столичный регион. Атмосферное давление вырастет и существенно превысит норму, осадки прекратятся, но ветер юго-восточного направления еще немного усилится, до 7-12 м/с, что добавит погоде дискомфорта.

В ночь на воскресенье похолодает до минус 2-4 градусов в столице, до минус 2-7 градусов по области. Температура днем в Москве от нуля до 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов.

С началом новой недели в столичном регионе станет еще немного холоднее: ночью ожидает минус 3-8 градусов, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса.