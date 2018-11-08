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08.11.18 16:42

Свердловскую чиновницу, заявившую, что государство ничего не должно молодежи, исключили из "Единой России"

© РИА Новости. Владимир Федоренко
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Свердловское региональное отделение партии "Единая Россия" прекратило полномочия ряда членов политического совета, в том числе директора областного департамента молодежной политики Ольги Глацких, которая ранее заявила, что государство ничего не должно молодежи.

Данное решение принято на XXXIV конференции свердловского регионального отделения партии. Ежегодная ротация проведена на основании устава партии, говорится в сообщении регионального отделения.

"В нашей партии есть прогрессивная норма: состав руководящего органа - регионального политсовета - должен ежегодно обновляться на 10%", - приводятся в сообщении слова секретаря регионального отделения Виктора Шептия.

Помимо О.Глацких из регионального политсовета исключены еще восемь человек.

Как сообщалось, в понедельник в СМИ появилась запись со встречи О.Глацких с молодежью, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала чиновница.

Позже О.Глацких признала, что некорректно выразила свое мнение, она "хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство".

Во вторник губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении О.Глацких от должности на время проведения проверки.

В среду СКР сообщил, что следствие проводит проверку возможного нецелевого расходования бюджетных средств, структурой, возглавляемой О.Глацких, направленных на поддержку одаренной молодежи в Свердловской области.

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