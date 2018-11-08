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08.11.18 16:44
Нескольких пассажиров севшего в лесу Ан-2 доставили в больницы Архангельска
"Мужчина 1967 года рождения госпитализирован в областную клиническую больницу Архангельска", - отметили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, ссадины на лбу также получила 62-летняя женщина. О её госпитализации в МЧС не уточняют. Кроме того, семимесячный ребенок, находившийся на борту самолёта, доставлен в Архангельскую областную детскую клиническую больницу для осмотра медиками.
"У него нет повреждений", - сказал собеседник агентства.
Как сообщила пресс-служба правительства Архангельской области, один из членов спасательной бригады с диагнозом острый инфаркт доставлен в Первую городскую больницу имени Е.Е.Волосевич для оказания необходимой помощи.
из летчиков с подозрением на инфаркт доставлен в Первую городскую больницу имени Е.Е.Волосевич для оказания необходимой помощи.
В настоящее время пассажиры самолёта эвакуированы в аэропорт Архангельска. Решается вопрос об их временном размещении и организации питания.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 с 11 пассажирами и двумя членами экипажа, выполнявший рейс по маршруту Васьково-Мезень, из-за обледенения совершил жесткую посадку в лесу по маршруту следования в 50 км от Архангельска. Самолет принадлежит "Второму Архангельскому объединенному авиаотряду".
Один пострадавший получил вывих. Вертолёт МИ-8 санавиации не смог приземлиться на место ЧП из-за особенностей рельефа местности, подъем людей осуществлялся с помощью специальных устройств. Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что самолет сильно поврежден.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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