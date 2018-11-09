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09.11.18 06:11
Розничные цены на бензин в Забайкалье в октябре подскочили на 5-5,8%
"Повысились цены на бензин автомобильный марок АИ-95 на 5,8% (конец октября относительно конца сентября - ИФ), АИ-98 - на 5,7%, АИ-92 - на 5%. Дизельное топливо стало продаваться дороже на 5,6%", - сообщает статуправление.
Средние цены в конце октября составляли: АИ-92 - 46,36 рубля за литр, АИ-95 - 48,32 рубля, АИ-98 - 50,77 рубля, дизель - 51,97 рубля.
С начала года рост цен на АИ-92 и АИ-95 составил 11,4%, АИ-98 - 10,1%, дизтопливо - 14,5%.
Газовое моторное топливо в Забайкальском крае в октябре подорожало лишь на 1,9%, однако за январь-октябрь цены выросли в 1,4 раза (до 28,8 рубля за литр).
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