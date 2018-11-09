За Цеповяза: сотрудники амурской колонии попали под следствие
  
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09.11.18 06:14

Адвокат Цеповяза заявляет, что ему отказали в свидании с клиентом

© РИА Новости. Алексей Филиппов
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Адвокат Роман Боков, представляющий интересы осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, намерен оспорить действия сотрудников колонии в Амурской области, которые в пятницу отказали ему в праве встретиться с клиентом.

"Я уже три часа не могу попасть к Цеповязу, так как мне не выписывают пропуск. Они объясняют это тем, что приехали проверяющие ФСИН из Москвы. Эту нарушение конституционного права на защиту. Я написал жалобу", - сказал Р.Боков агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

По его словам, изначально сотрудники колонии предложили подождать прихода проверяющих ФСИН и уже с ними проследовать к В.Цеповязу.

"Я прибыл к восьми утра, прождал проверяющих до 10 часов, но они уже проследовали в зону, а я так и не получил пропуск. У меня также нет возможности ознакомиться с документами, почему Цеповяза поместили в ШИЗО (штрафной изолятор - ИФ)", - отметил собеседник агентства.

В.Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №3 в Ивановском районе Амурской области.

Во вторник была начата проверка по факту появившихся в интернете фотографий В.Цеповяза, на которых тот жарит шашлык в колонии.

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