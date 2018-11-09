Возвращенный в природу тигр Сайхан переплыл Амур и побывал в Китае

09.11.18 06:19

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Тигр Сайхан, которого после лечение весной этого года выпустили в тайгу, совершил путешествие в Китай и вернулся на российский Дальний Восток, сообщила в пятницу пресс-служба центра "Амурский тигр".

"Полученные данные свидетельствуют о том, что 22 октября тигр Сайхан переплыл реку Амур и оказался на территории КНР, где пробыл неделю, и вновь вернулся в Россию", - говорится в сообщении.

Специалисты центра наблюдают за передвижениями хищника с помощью ошейника с GPS-модулем, которым тигр был снабжен при выпуске.

По словам российских специалистов, в Китае Сайхан вышел в густонаселенную местность, где почти нет леса.

"К счастью для Сайхана, за неделю он не успел сильно нахулиганить и благополучно вернулся на территорию России, и сейчас движется в сторону мест, где он обитал последние три месяца. Согласно информации наших коллег, Сайхан успел убить барана, показаться на видеозаписывающее устройство фермерам и оставить след в 10 м от собаки, но не тронуть ее", - сказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Согласно результатам исследования, проведенного учеными двух стран, в последние годы примерно 40 % амурских тигров, обитающих в приграничных районах РФ и КНР, совершают активные трансграничные перемещения.