Камчатский вулкан Шивелуч выбросил семикилометровый столб пепла

09.11.18 07:39

© РИА Новости. Евгений Нескромный

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 тыс. м над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в пятницу днем по местному времени. О высоте выброса можно достоверно судить по видеоданным", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что пепловый шлейф протянулся к северо-востоку от вулкана.

"Шивелуч активизировался после почти годового затишья. Последний раз пепловый выброс на этом вулкане был зарегистрирован в январе 2018 года", - сказал представитель геофизической службы.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет.