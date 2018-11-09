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09.11.18 07:50

Пролеты моста Благовещенск - Хэйхэ состыкуют в марте

© РИА Новости. Георгий Зимарев
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Российские строители пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск (РФ) -Хэйхэ (КНР) приступили к надвижке пролетного строения, стыковка российской и китайской частей моста намечена на середину марта.

Пресс-служба правительства Амурской области сообщает, что надвижка пролетного строения в сторону российско-китайской границы началась со стороны опоры №10.

"Сегодня подрядная организация АО "УСК Мост" приступила к очередному важному этапу строительства - надвижке пролетного строения основного моста через Амур. К этому моменту строители собрали на стапельной площадке плеть длиной 217 метров", - приводятся в сообщении слова директора филиала компании по развитию и строительству моста "Амур" в Благовещенске Евгения Королькова.

На первом этапе 168 метров цепи будут надвинуты до мостовой опоры №8. Пролетное строение будет перемещаться вдоль оси моста при помощи гидравлического оборудования.

В районе строительства моста скорость ветра достигает 6 м/час, в таких условиях надвижка пролетного строения будет выполнена ориентировочно за трое суток.

Общий вес собранных металлоконструкций части пролетного строения, включая пилоны опоры, составляет около более 1,4 тыс. тонн. Всего планируется выполнить три этапа надвижки.

Все пролетные строения будут установлены в проектное положение к весне будущего года.

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