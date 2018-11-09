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09.11.18 08:12

Центр цифрового мониторинга Байкала планируют запустить к 2024 году

© РИА Новости. Виталий Аньков
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ИНЦ СО РАН) завершил разработку проекта "Центр цифрового мониторинга озера Байкал", который предполагает создание на Байкальской природной территории сети современных наблюдательных станций, работающих в онлайн-режиме.

"Обозначенные сроки реализации - 2019-2024 годы", - сообщается в пятницу на сайте ИНЦ СО РАН.

"В настоящее время исследования Байкала ведут структуры министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства науки и высшего образования РФ, академические институты РАН. При этом каждая из организаций придерживается своей схемы, практически не обмениваясь данными с другими. Полноценный государственный мониторинг по всей акватории озера в режиме реального времени не ведется. Как следствие - большая часть мелководной зоны озера, испытывающая высокую антропогенную нагрузку, остается вне системных наблюдений", - цитируются в сообщении слова научного руководителя ИНЦ СО РАН академика Игоря Бычкова.

Решить данную проблему ученые предлагают путем создания "глобальной сети мониторинга экосистемы озера, позволяющей регистрировать различные параметры водной среды и прибрежных ландшафтов в онлайн-режиме с трансляцией информации в единый архивно-информационный центр".

"Реализация проекта приведет к новым результатам фундаментальных междисциплинарных исследований", - отмечается в сообщении.

Проект также предполагает оборудование специальных станций для наблюдения за опасными природными процессами на Байкальской территории, в том числе сети полигонов для отслеживания опасных геологических процессов - прежде всего, сейсмических.

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