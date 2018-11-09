Вашингтон вводит санкции по Крыму в "дежурном режиме" - посольство РФ

09.11.18 08:25

© РИА Новости. Андрей Иглов

9 ноября. Interfax-Russia.ru - В посольстве России в США заявляют, что не понимают целей Вашингтона, продолжающего вводить санкции против российского Крыма.

"Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год. Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона", - говорится в комментарии, размещенном на странице посольства в Facebook.

В нем отмечается, что на этот раз в станционном списке оказались крымские санатории, в том числе SPA-отель.

"Ожидаем в этой связи роста популярности именно этих курортов. Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения. Крым ждет гостей из США. Приезжайте, чтобы увидеть все своими глазами", - заявляют в посольстве РФ в Вашингтоне.

В четверг Минфин США объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических и девять юридических лиц.