Регионы РФ получат 97 млрд рублей компенсаций за отмену налога на движимое имущество в 2018 году

09.11.18 08:42

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Субъекты РФ в 2018 году получат дотации в размере 97 млрд рублей в качестве компенсации за отмененный налог на движимое имущество, заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

По его словам, на заседании обсуждались вопросы распределения межбюджетных трансфертов регионам на 2018 год, а также субсидии и иные межбюджетные трансферты на 2019 год. "Что касается 2018 года, то здесь бы я выделил вопрос распределения дополнительных дотаций в размере 97 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов России в связи с выпадающими доходами бюджетов субъектов в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения налогом на имущество организаций", - сказал А.Жуков.

Как сообщалось, в июле Госдума приняла закон, который выводит движимое имущество из базы налога на имущество организаций. В сентябре первый замминистра финансов Леонид Горнин заявил, что Минфин РФ прорабатывает вариант доведения норматива перечислений от акцизов на крепкий алкоголь в регионы РФ с 50% до 80%, что даст регионам в 2019 году дополнительно 56 млрд рублей. Соответствующие поправки позже были внесены в Госдуму. Общий объем выпадающих доходов в 2019 году в результате отмены налога оценивается Минфином на уровне 183 млрд рублей.