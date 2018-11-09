Потушен пожар на газопроводе в Казани

09.11.18 10:41

© РИА Новости. Игорь Маслов

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Семь котельных остались без газа из-за пожара на распределительном газопроводе в Казани.

"9 ноября в 4:47 мск на улице Южно-Промышленная в промышленной зоне Казани произошел порыв распределительного газопровода высокого давления диаметром 159 мм с возгоранием. В 6:00 мск возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - сообщает Минэнерго России.

В результате происшествия были отключены семь шкафных распределительных пунктов и прекращено газоснабжение 7 абонентов (котельные).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану агентству "Интерфакс-Поволжье" в свою очередь сообщили, что порыва газопровода не было. Пожарные прибыли по вызову на пожар в садовом обществе "Защита" по улице Южно-Промышленная.

"Горели надворные постройки (сарай) на площади 50 кв.м. А также происходило факельное горение из фланцевого соединения воздушного газопровода диаметром 159 мм (прогорела герметичная прокладка, порыва газопровода не было)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работники ЭПУ "Казаньгоргаз" перекрыли запорно-регулирующую аппаратуру. Спустя некоторое время были ликвидированы факельное горение газопровода и пожар.

В пресс-службе мэрии агентству уточнили, что котельные, обслуживающие жилой массив и соцобъекты города, работают в обычном режиме.

Газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Казань" (ДЗО ПАО "Газпром"), обслуживается ЭПУ "Казаньгоргаз".