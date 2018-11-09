Расширение санкций США на "КрымТЭЦ" не повлияет на потребителей Крыма и работу компании

09.11.18 09:16

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство энергетики РФ не видит угрозы энергоснабжению потребителей крымского полуострова и работе АО "КрымТЭЦ" после введения против компании санкций, сообщила пресс-служба ведомства.

"Введение санкций не повлияет на энергоснабжение потребителей крымского полуострова и работу Крым ТЭЦ на территории Российской Федерации. Модернизация и расширение одного из объектов Крым ТЭЦ - Сакской ТЭЦ проводится с использованием российского оборудования", - отмечается в сообщении Минэнерго.

Ведомство напомнило, что реконструкция Сакской ТЭЦ финансируется за счёт энергорынка. "Все основное генерирующее оборудование, включая газовые и паровые турбины, устанавливаемое на реконструируемой станции, исключительно российского производства",- подчеркивают в Минэнерго.

На Сакской ТЭЦ уже завершён первый этап реконструкции, она работает в рынке, заключили в ведомстве.

Как сообщалось, Минфин США в четверг объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических и девять юридических лиц.

Согласно пресс-релизу Минфина, в списки юридических лиц попало, в частности, АО "КрымТЭЦ".

В структуру "КрымТЭЦ" (АО "Крымтеплоэлектроцентраль", Симферополь) входят Симферопольская ТЭЦ и Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), "Сакские тепловые сети" и строящаяся Сакская ПГУ-ТЭЦ.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "КрымТЭЦ" контролирует ООО "Южная энергетическая компания" (Москва) и министерство имущества Крыма.