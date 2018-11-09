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09.11.18 09:42

Новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" представил Краснодарский край на форуме в Казахстане

© РИА Новости. Всеволод Тарасевич
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край представляет курортный потенциал региона на форуме XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который открылся в Петропавловске в четверг.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, санаторно-курортный и туристский комплекс является драйвером развития региона. На Кубани представлены практически все основные направления туризма – пляжный и морской, санаторно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой и событийный, горноклиматический и аграрный.

"Убежден, нам есть, что предложить жителям Казахстана в плане курортов. На форуме мы представляем порядка 620 объектов турпоказа и почти 300 экскурсионных, туристских маршрутов, более 6 тысяч классифицированных средств размещения и 190 здравниц. И конечно, флагманским проектом на форуме для нас является маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который включен в ТОП-10 приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм", – сказал В. Кондратьев журналистам.

По его словам, туристский потенциал Кубани в республике Казахстан представлен впервые.

"Надо сказать, что с республикой у нас довольно тесные экономические связи и не только в курортной отрасли. Результат сотрудничества мы уже видим – в 2017 году в сравнении с 2016-м внешнеторговый оборот края с Казахстаном вырос в два раза и достиг 280 млн долларов. Основу экспорта составляют, в первую очередь, товары агропромышленного комплекса и промышленная продукция", – подчеркнул В. Кондратьев.

Министр курортов и туризма края Христофор Константиниди подчеркнул, что турпоток на курорты Кукбани ежегодно растет.

"Только в этом году курорты Краснодарского края приняли более 15,6 млн туристов. Это на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Мы прогнозируем турпоток по итогам года не менее 16 млн человек", – отметил министр.

Сегодня в крае работают более 190 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц, большая часть которых функционирует круглогодично. Наибольшее количество здравниц сосредоточено в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе, они применяют уникальные программы оздоровления с использованием лечебных грязей и минеральной воды местного происхождения.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России будет проходить в Казахстане 8 и 9 ноября. Ключевая тема форума - новые подходы в развитии туризма России и Казахстана.

"Золотое кольцо Боспорского царства" – туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Маршрут включает 10 городов, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, города Севастополя.

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