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09.11.18 10:02
"Зенит" сыграл вничью с "Бордо" в матче Лиги Европы УЕФА
Результат встречи, прошедшей во Франции в ночь на пятницу по московскому времени, - 1:1.
На 35-й минуте Франсуа Камано, реализовав пенальти, вывел "Бордо" вперед. На 72-й минуте футболист "Зенита" Антон Заболотный провел ответный гол.
В другом матче группы С "Славия" на своем поле в Чехии сыграла вничью - 0:0 - с датским "Копенгагеном".
Турнирное положение в группе выглядит следующим образом: 1."Зенит" - 8 очков, 2."Славия" - 7, 3."Копенгаген" - 5, 4."Бордо" - 1.
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