Ущерб от гриппа птиц на воронежском "Птицепроме Бобровском" оценили в 1 млрд рублей

09.11.18 10:13

© РИА Новости. Константин Чалабов

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Ущерб, нанесенный предприятию ООО "Птицепром Бобровский" (Бобровский район, Воронежская область) вспышкой гриппа птиц, оценивается более чем в 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" первый замглавы администрации Бобровского муниципального района Михаил Астахов.

"Более 1 млрд рублей ущерб, потеряно все поголовье", - сказал М.Астахов, уточнив, что на предприятии в общей сложности будет уничтожено 1,2 млн кур и более 600 тыс. яиц.

По его словам, в настоящее время работа предприятия приостановлена, вопрос о его дальнейшей деятельности будет решаться руководством.

Будет ли отзываться продукция ООО "Птицепром Бобровский" из розничных сетей, пока неизвестно. "Интерфакс" запросил информацию в региональных управлениях ветеринарии и Россельхознадзора.

Как сообщалось, грипп птиц А субтипа Н5 был выявлен на предприятии 1 ноября. Распоряжением губернатора области Александра Гусева в ООО "Птицепром Бобровский" введен карантин. На период карантина запрещена отгрузка продукции с птицефабрики, а также вывоз кормов и оборудования.

ООО "Птицепром Бобровский" за 8 месяцев текущего года произвело 207,5 млн яиц, что составляет 45,5% от общего объема производства яиц в Воронежской области за этот период.

"Птицепром Бобровский" выпускает продукцию под брендами "Ясенки", "От молодой курочки", "От бобра" и другими. По данным на сайте компании, продукция ООО "Птицепром Бобровский представлена во многих областях Центральной и Южной России. Основными партнерами являются крупнейшие федеральные и локальные торговые сети: "Магнит" (MOEX: MGNT) Х5 Retail Group, "Дикси", "О‘Кей", "Лента" "Покупочка", Metro, "ЦентрТорг", в общей сложности порядка 2,5 тыс. магазинов присутствия.