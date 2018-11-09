Несколько московских авиарейсов и один международный задержаны в Краснодаре из-за тумана

09.11.18 10:24

© РИА Новости. Владимир Вяткин

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Отправление по меньшей мере четырех авиарейсов задержано в аэропорте Краснодара в пятницу утром, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Задерживаются два авиарейса "Аэрофлота" в Москву (Шереметьево), которые должны вылететь по расписанию в 9:50 мск и 11:20 мск.

Кроме того, отложен вылет московского рейса авиакомпании S7 (Домодедово) на 11:25 мск и рейс "Молдова Эир" в Кишинев на 10:40 мск.

Утром в Краснодаре и пригородах наблюдается сильный туман.