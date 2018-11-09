Фильмы о реставрации уникальных икон и картин покажут в Манеже

09.11.18 10:35

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Документальные фильмы о восстановлении уникальных произведений искусств покажут 10, 17 и 23 ноября на выставке в Манеже, сообщает в пятницу сайт мэра Москвы.

"На выставке "Сокровища музеев России" покажут три документальных фильма. Ленты, вошедшие в программу кинолектория "Спасенные шедевры России", повествуют о том, как российские реставраторы спасали уникальные картины и старинные иконы", - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Кандидат исторических наук, режиссер и сценарист Юрий Стариков 10 ноября расскажет гостям об истории реставрационного дела, первой реставрационной мастерской, созданной в 1918 году в Московском Кремле, о разрушенных памятниках декоративно-прикладного искусства, об известных реставраторах и музейных фондах. После лекции покажут фильм, посвященный уникальным тканям, многие из которых известны только хранителям музейных коллекций и никогда не экспонировались, отмечается в сообщении.

Также в Манеже пройдут премьерные показы фильмов о произведениях живописи, среди которых история пострадавшей в Великую Отечественную войну панорамы "Оборона Севастополя" и история "Реставрации Боголюбской иконы".

Выставка "Сокровища музеев России" открылась в Центральном выставочном зале "Манеж" 4 ноября. В экспозиции около 280 самых значимых экспонатов из 50 музеев России. В нее вошли произведения нескольких столетий - от древних икон до работ ХХ века. Осмотреть выставку можно до 25 ноября.