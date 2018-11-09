Иркутский губернатор призвал муниципалитеты создать условия для работы народных дружин

09.11.18 11:04

© РИА Новости. Алексей Никольский

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области поручил внедрить во всех муниципалитетах региона положительный опыт организации добровольных народных дружин города Усть-Илимска, где страхуют жизни дружинников и снабжают их форменным обмундированием, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"Остро стоит вопрос об участии населения в охране общественного порядка. Обращаю внимание мэров городов, глав городских и сельских поселений на важность работы с людьми по формированию народных дружин и созданию условий для их работы", - заявил глава региона на совещании по обеспечению правопорядка.

В настоящее время в ряде муниципалитетов отсутствуют условия для организации народных дружин, не предусмотрены меры социальной поддержки дружинников. Так, в Иркутске это привело к приостановлению деятельности двух дружин - одной из числа представителей казачества, а также одной из первых дружин города из числа студентов Байкальского госуниверситета.

В качестве положительного примера был приведен опыт Усть-Илимска, где действует четыре народных дружины, в которых состоит 42 местных жителя.

"Дружинники активно участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. При этом все имеют форменное обмундирование - жилеты со светоотражающей надписью "Добровольная дружина", нагрудные знаки и удостоверения. За счет привлеченных средств для них приобретены сотовые телефоны и видеорегистраторы, определено помещение для работы штаба дружины", - отмечается в сообщении.

"Кроме того, выделяются средства на страхование и поощрение дружинников. Жизнь и здоровье каждого из них в связи с исполнением обязанностей по охране правопорядка застрахована", - говорится в пресс-релизе.

Всего на сегодняшний день в Иркутской области действуют 85 народных дружин, в которые входит 749 человек.