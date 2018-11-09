Жители двух домов ямальского села более суток оставались без тепла в 20-градусный мороз

09.11.18 11:12

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Сбой в работе во время ремонта теплотрассы произошел в селе Газ-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате жители двух многоквартирных домов оставались без тепла, сообщает пресс-служба администрации Тазовского района.

"Отключение отопления в домах произошло из-за выхода из строя запорной арматуры теплоносителя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе райадминистрации агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что арматура вышла из строя во второй половине дня в среду.

В пресс-релизе отмечается, что ситуация осложнилась выходом из строя и энергоблока электростанции, в результате чего прекратилась подача электроэнергии в селе. В результате без тепла и света остались жители двух домов, хозяйственный блок детсада и один из корпусов средней школы. В помещениях общего пользования работали тепловые пушки.

Для жителей домов в местной гостинице и хостеле были организованы пункты временного пребывания.

В пятницу утром подачу электричества и теплоснабжения удалось восстановить. В школе возобновлены занятия, готовится к работе хозяйственный блок детсада.

На "горячей линии", организованной по факту аварии, агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что в эти дни в селе порядка минус 20 градусов мороза.

Пресс-служба прокуратуры ЯНАО сообщает, что по факту произошедшего начата проверка, в ходе которой планируется дать оценку сотрудникам филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе по обслуживанию и ремонту сетей теплоснабжения в Газ-Сале.