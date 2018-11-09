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09.11.18 11:23

Марш "Победа на Угре" презентовали на тематическом фестивале в Калуге

© РИА Новости. Максим Блинов
9 ноября. Interfax-Russia.ru - 538-ю годовщину окончания великого стояния на Угре в 1480 году фестивалем отпраздновали в Калуге, сообщила пресс-служба правительства области.

На фестивале состоялась премьера произведения, посвященного событиям того противостояния. Марш "Победа на Угре" исполнил православный хор инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Авторы - поэт Михаил Сенчихин и игумен Варнава (Столбиков).

Также выступили лауреаты и победители всероссийских и международных конкурсов и фестивалей: народный коллектив ансамбля танца "Ярославна", вокальный коллектив "Матрена Арт", скрипач-виртуоз Степан Мезенцев, заслуженный артист Белорусской ССР солист легендарного ансамбля "Песняры" Анатолий Кашепаров.

Со знаменательной датой жителей области поздравил губернатор региона Анатолий Артамонов. Он подчеркнул, что стояние на реке Угре вселяет гордость в жителей области и требует внимания к сохранению памяти о нем.

"Великое стояние на реке Угре стало рубежным событием в российской истории. Русская держава добилась того, к чему княжества стремились долгие 240 лет - Русь окончательно освободилась от унизительного ордынского ига. Победа на Угре стала общей победой народов нашей страны, в том числе ногайских и крымских татар, калмыков и других этносов", - отметил А.Артамонов.

Стояние на реке Угре - военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III. Хан привел свои войска на берег реки весной. Около полугода продолжалось противостояние, которое, по свидетельствам историков, было не мирным. Шли бои за переправы, перестрелки, ордынцы неоднократно пытались форсировать реку. 11 ноября войско Орды начало отступать по всем фронтам.

По мнению большинства советских и российских историков, стояние положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси, где оно держалось дольше всего и где шёл процесс становления единого Русского государства, которое стало полностью независимым.

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