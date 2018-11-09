Минстрой предлагает для населения 10-кратный штраф за махинации со счетчиками газа

09.11.18 11:41

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Минстрой подготовил поправки в правила поставки газа населению, в которых предлагает повысить плату за газ для отопления без счетчика в полтора раза и ввести высокие - десятикратные штрафы за несанкционированное вмешательство в работу счетчика.

Проект постановления правительства о внесении изменений в "Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" разработчик опубликовал на Портале проектов нормативных правовых актов. Cоисполнители - Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС России.

Проект поможет "укреплению платежной дисциплины коммунально-бытовых потребителей газа, повышения безопасности газоснабжения, стимулирования абонентов к установке приборов учета и создания условий, способствующих отказу потребителей от самовольных вмешательств в работу прибора учета газа и несанкционированного подключения к сетям газоснабжения", пишут его разработчики.

Если абонент, использующий газ для отопления жилых и нежилых помещений, в установленный срок не ставит счетчик газа, ему будут выставлять счета за газ для этих целей с коэффициентом 1,5.

В проекте подробно описаны способы контроля неизменности работы счетчика. Теперь это не только контрольные пломбы, а также "индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа". Все эти индикаторы абонент обязан сохранять в установленном виде.

Счетчики газа и пломбы проверяются не реже одного раза в 12 месяцев.

В проекте перечислены способы официального взаимодействия поставщика газа и абонента: СМС, телефонный звонок с записью разговора; текст на счете за газ, заказное письмо с уведомлением о вручении. При помощи этих способов предполагается информировать абонента об окончании действия поверки прибора учета, долгах, предстоящем отключении газа должнику.

При обнаружении несанкционированного вмешательства в работу прибора учета осуществляется перерасчет за последние 3 месяца (если последняя проверка проводилась не раньше) по нормативам потребления в десятикратном размере.

При обнаружении несанкционированно подключенного оборудования производится перерасчет потребления за 6 месяцев по нормам в десятикратном размере. Или исходя из круглосуточной работы такого оборудования за период перерасчета.

В свою очередь поставщик газа обязуется направлять полученные штрафы "на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов".