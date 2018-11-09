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09.11.18 11:52
"Дальневосточный экспресс" появился на Кольцевой линии столичного метро
"Это третий поезд, посвящённый Дальнему Востоку. Если помните, в 2015 году уже ходил поезд "Полосатый рейс", он курсировал с 2015 по 2017 год на Люблинской линии, и на Таганско-Краснопресненской линии курсировал точно такой же поезд "Дальневосточный экспресс". Состав подготовлен качественно и сегодня уйдёт в рейс по Кольцевой линии", - сообщил начальник Московского метрополитена Виктор Козловский в пятницу на церемонии запуска поезда.
По его словам, за время курсирования 20 тыс. человек ежедневно будут знакомиться с Дальним Востоком в вагонах поезда.
"Есть возможность не только прочитать информацию, но и через мобильное приложение узнать дополнительную информацию о Дальнем Востоке", - сказал глава столичного метро.
Со своей стороны, полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев на церемонии запуска отметил возможности Дальнего Востока.
"На Дальний Восток надо обязательно приехать, и те люди, которые хотят трудиться, начать свой путь, нужно познакомиться с возможностями Дальнего Востока. Будем надеяться, что на Дальний Восток будут приезжать люди, находить работу, рабочих мест сейчас много", - сказал Ю.Трутнев.
По его словам, на Дальнем Востоке создано лучшее в России пространство для привлечения инвестиций, а доля Дальнего Востока в иностранных инвестициях, приходящих на территорию России, за последние четыре года увеличилась на 15%.
"Сегодня это 30% всех иностранных инвестиций, поступающих на территорию страны", - сказал Ю.Трутнев.
Он отметил, что более 1300 новых инвестиционных проектов реализуется на территории Дальнего Востока, строятся новые объекты социальной инфраструктуры.
Как сообщили в столичном метрополитене, новый брендированный поезд презентует регионы Дальнего Востока и расскажет пассажирам о его уникальных природных местах, животном мире, городах, исторических достопримечательностях, а также раскроет многообразие туристических, культурных, гастрономических и образовательных возможностей региона.
"Дальневосточный экспресс" - интерактивный поезд, наполненный онлайн-контентом. На стенах каждого из вагонов размещены QR-коды, переходя по которым, пассажиры смогут получить дополнительную информацию о Дальнем Востоке, посмотреть видео и поучаствовать в конкурсе фотографий, сообщили в пресс-службе.
Внешне поезд оформлен в контрастной "белой" стилистике.
В нем также есть специальный вагон "Учеба и работа", который выделяется из общей линейки. Это - "штабной" вагон, посвященный вопросам образования и работы. В нем размещена информация о крупнейших дальневосточных вузах, об уникальных специальностях, а также о действующих вакансиях.
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