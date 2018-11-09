Неизвестный ограбил гражданина Израиля на востоке Москвы на сумму более 20 млн рублей

09.11.18 12:06

© РИА Новости. Алексей Филиппов

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Неизвестный напал на гражданина Израиля на востоке Москвы и ограбил его на сумму более 20 млн. рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник в пятницу.

"В минувший четверг в полицию поступило сообщение от мужчины, проживающего на Рязанском проспекте в Москве о нападении на его отца, гражданина Израиля у подъезда", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестный мужчина нанёс потерпевшему удар по голове, вырвал сумку, в которой находились снятые незадолго до того деньги в валюте, и скрылся.

Потерпевший госпитализирован с переломом черепа, нападавший разыскивается, добавил источник.

"Похищена сумма в валюте эквивалентная 23 млн. рублей, возбуждено дело по статье "разбой", - сказал он.