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09.11.18 12:19

Аксенов расценил как рекламу включение в санкционный список США санаториев Крыма

© РИА Новости. Григорий Сысоев
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Санкции США, введенные в четверг против нескольких санаториев и компаний в Крыму, не окажут негативного влияния на развитие региона, считает глава республики Сергей Аксенов.

"На развитие нашей республики это никак не повлияет. Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины", - написал глава Крыма на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Минфин США 8 ноября объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических и девять юридических лиц. Под санкции попали среди прочего АО "КрымТЭЦ", санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, ООО "Южный проект", "Управляющая компания инфраструктурных проектов" и ООО "Гарант-СВ".

Между тем С.Аксенов считает, что "попадание в санкционные списки - это дополнительная реклама" для крымских средств размещения. "Замечу к слову, что в этом году Крым посетили туристы из 132 стран", - добавил он.

В то же время, по его словам, "тот факт, что санкции не работают, не отменяет сути и целей санкционной политики".

"С одной стороны, это дискриминация крымчан, нанесение максимального вреда именно населению полуострова. То есть фактически это логика войны, согласно которой для причинения ущерба противнику все средства хороши. Такие действия еще больше укрепляют нашу уверенность в правильности выбора, сделанного в 2014 году, в том, что, если бы не вмешательство России, наш регион ждала бы судьба Донбасса", - заявил С.Аксенов.

С другой стороны, по его мнению, это попытка оказать психологическое давление на тех граждан западных стран, "которые не доверяют пропаганде и собираются посетить Крым".

"И, конечно, это яркий пример лживой и лицемерной политики, когда государственный переворот в Киеве, совершенный при поддержке толпы из нескольких десятков тысяч человек, объявляется образцом демократии, а свободный выбор двух миллионов крымчан и севастопольцев - "аннексией" и "оккупацией", - отметил глава республики.

Он в очередной раз пригласил иностранцев на полуостров: "Чтобы развенчать пропагандистские мифы достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова. Так что приглашаем американцев в гости. Приезжайте, смотрите - и делайте выводы".

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