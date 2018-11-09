Гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" и начальник отдела задержаны в Дагестане

09.11.18 12:24

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане задержали руководителя и начальника отдела "Газпром межрегионгаз Махачкала", сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Силовики в Махачкале провели обыски и изъятие документации в офисе ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала". Генерального директора Владимира Анастасова не было на рабочем месте. Его кабинет вскрыли. Анастасова задержали позднее", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по подозрению в начислении лишних кубов газа населению республики также задержана начальник отдела абонентского учета и отчетности компании Зарина Абазова.

В "Газпром межрегионгазе" "Интерфаксу" подтвердили, что в дочерней компании проводятся следственные действия.

Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу" о задержании начальника отдела по статье 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба.