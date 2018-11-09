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09.11.18 12:54
Башкирия намерены защитить бренд башкирского мёда в суде - Минсельхоз республики
"Мы, конечно, поддерживаем этот иск, так как считаем, что если кто-то сказал, что эта продукция - худшая, он должен осознавать ту меру ответственности, которая наступает, если этот факт не подтверждается", - сказал Ю.Лысов на пресс-конференции в пятницу в Уфе, организованной агентством "Интерфакс-Поволжье".
Речь идет о сообщении красноярского подразделения Госстандарта, опубликованном на его сайте 25 октября, в котором приводятся результаты дегустации 15 образцов меда из Московской, Новгородской, Свердловской, Новосибирской областей, Алтайского, Краснодарского и Красноярского краев, а также из Башкирии. Цена за продукт варьировалась от 266 до 984 рублей за килограмм.
Согласно результатам дегустации, худшим - занявшим 13-ое место - был признан "мёд натуральный башкирский, произведенный в ГБУ "Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии", этот образец является самым дорогим из представленных - 984 рубля за килограмм".
Башкирский пчеловодческий центр с такой оценкой не согласился и 1 ноября этого года обратился в Арбитражный суд Красноярского края, который назначил предварительное рассмотрение дела на 5 декабря. Центр требует обязать краевой Госстандарт "опровергнуть распространенные и признанные не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии сведения", а также взыскать денежную компенсацию.
"Для нас (Минсельхоза Башкирии -ИФ) - поскольку речь идет о государственном предприятии - эта ситуация не понятна. Напрямую с (Красноярским - ИФ) краем наше предприятие не работает, поставки (меда - ИФ) туда не осуществляются. Какая продукция и какие образцы исследовалась, на что они исследовались, не известно. Мы до сих пор не знаем, по какому показателю наш мед поместили на последнее место в рейтинге", - добавил Ю.Лысов.
На вопрос о возможности внесудебного порядка разрешения спора замминистра отметил, что правоту башкирского центра "целесообразно отстаивать в суде".
"В период проведения исследования нас не привлекали. Мы хотим понять, что исследовалось и как исследовалось. И мы хотим, чтобы организации, которые делают такие выводы (о качестве меда - ИФ) несли ответственность", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Уфа выбрана площадкой для проведения в 2021 году международного конгресса пчеловодов ассоциаций "Апимондия" (около 120 пчеловодческих союзов из более 80 стран мира).
Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии создан в 1998 году, осуществляет исследование, разработку, реализацию продуктов пчеловодства. Республика ежегодно производит 6 тыс. тонн меда.
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