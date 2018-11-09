Точный источник загрязнения воды в кузбасской Тайге установят в рамках уголовного дела

09.11.18 13:25

© РИА Новости. Владимир Вяткин

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту загрязнения источника питьевой воды в городе Тайга, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

В 2017 году в городе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с загрязнением питьевой воды. Лабораторные исследования показали, что в воде превышена допустимая концентрация марганца и фенола.

"В ходе доследственной проверки в связи с загрязнением реки Яя было установлено, что предполагаемый источник загрязнения находится на территории Яшкинского района, где берет свое начало данная река. В рамках расследования уголовного дела пройдет экологическая экспертиза, которая определит точный источник загрязнения водоема", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.250 УК РФ (загрязнение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения).

В свою очередь пресс-служба администрации региона сообщает, что муниципалитет для определения источника загрязнения реки Яя, откуда берется вода для Тайги, проверяет техническую документацию и проводит независимую экспертизу проектных решений яшкинского полигона твердых бытовых отходов.

Несмотря на отсутствие видимых утечек с полигона, специалисты проведут дополнительный внеплановый отбор проб воды и воздуха несколькими лабораториями, а результаты 1 декабря направят в областной департамент природных ресурсов и экологии.

"При выявлении негативного воздействия на экологическую обстановку будет разрабатываться совместный план мероприятий по переносу полигона отходов или возможной его ликвидации", - цитирует пресс-служба первого замглавы Яшкинского района Александра Дружинкина.

Как сообщалось, в апреле 2017 года специалисты Росприроднадзора выявили два источника загрязнения водопроводной воды в Тайге: частично разрушенная дамба в Яшкинском районе и производитель снеков "КДВ Групп", отходы которого без очистки сбрасываются в реку Яя. В том же месяце после лабораторных проб, не выявивших повышенного содержания примесей в воде, в городе был отменен ранее введенный режим ЧС, который действовал с февраля 2017 года.

В конце мая следственные органы СКР по Кемеровской области направили в суд уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера муниципального предприятия "Водоканал" города Тайга, обвиняемых по п."б" ч.2 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя) и ч.1 ст.237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей) УК РФ.

В начале июня 2017 года СКР возбудил уголовное дело в отношении мэра Тайги Юрия Шелковникова, подозреваемого в сокрытии сведений о загрязнении питьевой воды. По версии следствия, чиновник знал о том, что в ней большое содержание марганца, но умолчал об этом во время своей пресс-конференции.

С начала июля 2017 года водоканал Тайги начал подвоз питьевой воды населению из-за повторного обнаружения в водопроводной воде марганца. В течение 2017 года в городе дважды вводился режим ЧС.

В Тайге с 2010 года ведется реконструкция систем водоснабжения, однако жители утверждают, что с 2015 года качество воды стало хуже.