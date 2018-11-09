Краснокнижные пеликаны, отбившиеся от стаи, останутся зимовать в Алтайском крае

09.11.18 13:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Шестерых из девяти кудрявых пеликанов, отбившихся от стаи на территории Алтайского края, удалось спасти, однако улететь они уже не смогут и останутся зимовать в регионе, сообщает в пятницу пресс-центр регионального министерства природных ресурсов и экологии.

"Случайно оказавшиеся в Алейском районе краснокнижные кудрявые пеликаны останутся на зимовку в Алтайском крае. Спасти и привезти в Барнаул под присмотр специалистов удалось шесть особей. Сейчас жизни птиц ничего не угрожает. Весной пеликанов выпустят в заказнике "Пеликаний" для их дальнейшей адаптации среди своих сородичей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, девять молодых кудрявых пеликанов обнаружили в регионе в конце октября. Специалисты предполагают, что птицы летели к месту зимовки, но сбились с курса из-за сильных порывов ветра. В условиях сибирской зимы у них нет шансов выжить в природе, поэтому было принято решение их отловить и организовать зимовку.