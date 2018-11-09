Лед затрудняет работу единственного парома на Оби к сибирскому городу Колпашево

09.11.18 13:45

© РИА Новости. Константин Чалабов

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Работа паромной переправы на реке Обь к городу Колпашево Томской области затруднена из-за ненастной погоды и ледовых масс в воде, сообщает пресс-служба районной администрации в пятницу.

"Убедительная просьба к населению по мере возможности воздержаться от поездок на левобережье Колпашевского района. В случае острой необходимости рекомендуем планировать поездки до областного центра через Белый Яр", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе районной администрации агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что на Оби по пути к Колпашеву работает один паром.

"Из-за резкого похолодания образовавшиеся ледовые массы затрудняют подход парома к берегу. Из-за этого есть задержки в переправе", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Расстояние от Томска до Колпашева через Белый Яр составляет порядка 455 км, через паромную переправу без заезда в Белый Яр - около 320 км.