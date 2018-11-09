Губернатор Челябинской области утвердил график работ по созданию Уральской ВСМ на 2019 год

09.11.18 13:56

© РИА Новости. Алексей Дружинин

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил план-график реализации проекта строительства ВСМ Челябинск- Екатеринбург на 2019 год, сообщает пресс-служба главы региона.

Б.Дубровский провел заседание наблюдательного совета хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль" (УСМ, занимается подготовкой и реализацией проекта).

"Перед нами стоит важная задача - нам надо войти в магистральный план. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал наше предложение и дал соответствующее поручение: включить УВСМ Челябинск- Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. Теперь - работа за Хозяйственным партнерством. Параллельно мы должны продолжать переговоры с крупнейшими кредитными организациями, которые заинтересованы в масштабных инвестпроектах", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В свою очередь гендиректор УСМ Сергей Бревнов сообщил, что команда проекта активно готовится к его запуску. В частности, ведутся переговоры с проектными институтами, инжиниринговыми компаниями, технологическими и финансовыми партнерами.

"Наша следующая первоочередная задача - завершить формирование консорциума партнеров для стадий проектирования и строительства. Мы рассчитываем запустить изыскания и разработку проектной документации в 2019 году, чтобы выдержать стратегические сроки реализации проекта, получить заключение Главгосэкспертизы до конца 2020 года и выйти на строительство в 2021 году", - отметил С.Бревнов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову проработать включение проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Челябинск - Екатеринбург в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры. Ранее проект не вошел в магистральный план.

Стоимость строительства Уральской ВСМ оценивается в 360 млрд рублей. Проект предполагает 32-летний срок, а периметр концессии включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорты "Челябинск" и "Кольцово", города Снежинск и Сысерть), депо для высокоскоростного подвижного состава. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 км, время в пути будет занимать не более 1 часа 10 минут. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.