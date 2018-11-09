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09.11.18 14:07
Два человека получили травмы при вспышке газа в квартире одного из домов в челябинской Сатке
"Сообщение о вспышке бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома поступило на пульт дежурного в 11:45 (мест). В результате произошедшего погибших нет, пострадали мужчина 1989 года рождения и женщина 1993 года рождения", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в Саткинскую городскую больницу.
Разрушений и повреждений конструкций нет, остекление и тепловой контур не нарушены. Причина и обстоятельства происшествия уточняются.
На место прибыли силы и средства городского звена территориальной подсистемы РСЧС. В ликвидации последствий участвуют 21 человек и 8 единиц техники.
В свою очередь, в пресс-службе регионального Минздрава агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что пострадала женщина 1997 года рождения, она находится в реанимации.
"21-летняя женщина получила ожоги 2-3 степени тела и верхних дыхательных путей. Она госпитализирована в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Мужчина с ожогами 7-8% тела отправлен на амбулаторное лечение", - сказал представитель ведомства.
В Минздраве также отметили, что медики решают вопрос о переводе пострадавшей в областной ожоговый центр больницы N6 в Челябинске.
"В Сатку выехал для консультации специалист ожогового центра. По результатам осмотра будет принято решение о необходимости транспортировки женщины в Челябинск. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, ей не потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что вспышка произошла в загазованном помещении.
"Произошла вспышка без последующего горения, но девушку серьезно обожгло. На газовой плите в квартирке стояла кастрюля, сама плита залита. Возможно, погас огонь, вовремя не увидели и решили снова включить газ. Причину установят в ходе дознания", - сказал собеседник агентства.
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