Морозы до 34 градусов ожидаются в ХМАО

09.11.18 14:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 ноября. Interfax-Russia.ru - В некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа в ближайшие сутки ожидаются сильные морозы, сообщается в пятницу на сайте окружного Гидрометцентра.

В частности, в ночь на субботу в восточных районах ХМАО температура воздуха может опуститься до минус 29-34 градусов.

Днем 10 ноября в западной половине округа будет минус 9-14 градусов, в восточной части региона столбик термометра опустится до минус 15-20 градусов.

Кроме того, днем в субботу в большинстве районов возможен снег, при усилении ветра - слабая метель.

В связи с морозами Главное управление МЧС по региону просит жителей не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.