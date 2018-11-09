|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.11.18 14:46
Крым и Севастополь договорятся об административной границе до 2019 года
По его словам, осталось определиться с границами на шести небольших земельных участках. Каких именно, Д.Овсянников не уточнил.
"На следующей неделе соберется наша рабочая группа. Наверное, в этом году мы это сделаем (определимся с админграницей - ИФ). Буквально шесть участков, маленьких, - заявил Д.Овсянников журналистам в Симферополе в пятницу.
"Я бы хотел сказать, что этот вопрос нигде никак не является конфликтным, он является рабочим", - подчеркнул он.
"У нас конфликтов быть не может", - согласился глава Крыма Сергей Аксенов.
Как сообщалось, ранее в пятницу Крым и Севастополь договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.
На полуострове Крым проживают более 2,3 млн человек.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket