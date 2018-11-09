Крым и Севастополь договорятся об административной границе до 2019 года

09.11.18 14:46

© РИА Новости. Илья Питалев

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти города федерального значения Севастополь и республики Крым планируют договориться об административных границах между регионами, находящимися на Крымском полуострове, до конца текущего года, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, осталось определиться с границами на шести небольших земельных участках. Каких именно, Д.Овсянников не уточнил.

"На следующей неделе соберется наша рабочая группа. Наверное, в этом году мы это сделаем (определимся с админграницей - ИФ). Буквально шесть участков, маленьких, - заявил Д.Овсянников журналистам в Симферополе в пятницу.

"Я бы хотел сказать, что этот вопрос нигде никак не является конфликтным, он является рабочим", - подчеркнул он.

"У нас конфликтов быть не может", - согласился глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщалось, ранее в пятницу Крым и Севастополь договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.

На полуострове Крым проживают более 2,3 млн человек.