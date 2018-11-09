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09.11.18 14:57
Изменен режим работы светофоров на 212 пешеходных переходах Москвы - Собянин
"В зависимости от времени суток режим работы устройств меняется так, чтобы передвигаться по столице было удобно всем: и пешеходам, и пассажирам городского транспорта, и автомобилистам", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере".
Он привел несколько примеров целесообразности перенастройки светофоров.
По словам С.Собянина, на пересечении улиц Профсоюзная и Гарибальди в часы пик снижено время ожидания зеленого света для пешеходов на 25 секунд.
"А на пересечении улицы Генерала Белобородова с 1-м Пенягинским проездом увеличили время для перехода дороги на 12 секунд", - подчеркнул мэр.
Ранее заместитель мэра столицы Максим Ликсутов сообщал, что режим работы светофоров на самых оживленных пешеходных переходах начали регулировать с апреля 2018 года.
М.Ликсутов уточнил, что обращения по поводу регулирования работы светофоров принимаются на портале mos.ru, едином транспортном портале, а также в официальных группах Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в социальных сетях.
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