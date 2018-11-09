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09.11.18 15:02

Поток медицинских туристов в Астраханскую область в 2018 году вырос почти в два раза – власти

© РИА Новости. Алексей Куденко
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 19 тыс. иностранцев воспользовались услугами астраханских медиков в 2017 году, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Петропавловске в пятницу.

"Хороших показателей достигли в сфере медицинского туризма. В 2017 году более четырех тысяч жителей Казахстана обратились к нам за помощью. Всего же услугами астраханских специалистов воспользовались более 19 тыс. иностранных пациентов. В этом году эта цифра выросла почти вдвое", - сказал С.Морозов.

По его словам, регион рассчитывает на рост туристического потока из Казахстана в связи со строительством на астраханской верфи первого в постсоветский период круизного лайнера.

"На астраханском судостроительном заводе "Лотос" строится лайнер "Петр Великий". В перспективе он позволит связать морские порты Астрахани и Актау. Это будет способствовать росту туристской и инвестпривлекательности наших стран. Поэтому уже сейчас необходимо особое внимание уделять развитию портовой инфраструктуры", - отметил глава региона.

Врио губернатора также сообщил о положительной динамике развития экономического взаимодействия Казахстана и Астраханской области, в которой действует 41 предприятие с участием казахстанского капитала.

"По итогам прошлого года внешнеторговый оборот (Астраханской области и Казахстана - ИФ) вырос на 24%. Основа экспорта - продовольственные товары и продукция сельского хозяйства - около 48 % от общей стоимости экспорта в Казахстан. Мы предлагаем товары высокого качества, на которые сегодня есть большой спрос на рынке республики", - подчеркнул С. Морозов.

Он отметил, что власти региона создают инвесторам условия для ведения успешного бизнеса: лояльные тарифы, доступ к точкам технического присоединения, снижение административных барьеров.

В пятницу в казахстанском Петропавловске при участии президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит XV форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, его тема: "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России".

Подобные форумы с участием глав государств проводятся ежегодно с 2003 года - попеременно в России и Казахстане. Предыдущий форум прошел 9 ноября 2017 года в Челябинске, а следующий предложено провести в Омске.

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