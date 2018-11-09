Врио мэра Махачкалы Гасанов помещен под домашний арест

09.11.18 15:56

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Советский суд города Махачкалы (Дагестан) отправил исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова под домашний арест, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель суда.

"Решением суда А. Гасанов отправлен под домашний арест на 10 суток. Срок будет продлен в случае предъявления обвинения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, А.Гасанов, обвиняемый в превышении должностных полномочий, признал свою вину.

Ранее со ссылкой на УФСБ сообщалось, что "в результате незаконных действий А.Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ был причинен существенный вред интересам государства".

"В моих действиях были только благие намерения: мы в прошлом году работали с этой фирмой, поэтому и в этом году я отдал предпочтение этой фирме, у них большая база техники. Что приведет к таким последствиям, не знал. Виноват, признаю вину", - привел собеседник слова Гасанова, сказанные им на суде.

Как сообщалось, в минувший четверг исполняющий обязанности мэра Махачкалы А.Гасанов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Мурад Алиев, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе мэрии.

"Главой Махачкалы временно назначен М.Алиев - заместитель задержанного и.о. мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова", - сказал представитель горадминистрации.