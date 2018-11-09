Потребительские цены на бензин в РФ растут пятую неделю подряд

09.11.18 16:09

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Средние цены на бензин в России за период с 30 октября по 6 ноября (из-за праздников более длинный период наблюдения, чем неделя) выросли на 0,1% пятую неделю подряд после семи недель стабильности, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года цены на бензин к 6 ноября повысились на 9,3%.

Цены на дизтопливо с 30 октября по 6 ноября выросли на 0,3% после роста на 0,4%, двух недель роста по 0,3%, одной недели роста на 0,2% и четырех недель роста по 0,1%. С начала года оно подорожало на 11,5%.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 23 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Анадыре - на 4,9%, Улан-Уде - на 1,2%.

При этом заметное снижение цен на бензин произошло в Чите - на 1,4%.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,55 до 47,48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,80 до 42,89 руб., марки АИ-95 - от 44,29 до 46,59 руб. за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 6 ноября составила 43,47 руб. (на 29 октября - 43,45 руб.), в том числе марки АИ-92 - 41,55 руб. (41,53 руб.), АИ-95 - 44,83 руб. (44,81 руб.), АИ-98 - 50,25 руб. (50,17 руб.). Дизтопливо 6 ноября стоило в среднем по стране 45,26 руб. (29 октября - 45,11 руб.).

Производство бензина в России с 29 октября по 4 ноября выросло на 1,9% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга и составило 753,9 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива вырос на 2,9% - до 1 млн 472,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, правительство в конце весны после резкого скачка цен снизило акцизы и договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая.

На прошлой неделе правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать и оптовые цены на топливо до конца марта следующего года.

Принято решение, что нефтяные компании до конца 2018 года держат цены на уровне конца мая - начала июня, а до 31 марта 2019 года - исходя из индексации в размере среднегодовой инфляции, "это примерно 4-4,6% в год, без резких изменений".

Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок - не менее чем дополнительно +3% к аналогичному периоду 2017 года. На период действия договоренностей между правительством и нефтяниками введения заградительной пошлины, лицензирование экспорта не понадобятся.