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09.11.18 16:24

Комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы администрации Астрахани

© РИА Новости. Сергей Пятаков
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Конкурсная комиссия одобрила двух из шести кандидатов, претендующих на пост главы администрации (сити-менеджера) Астрахани, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе гордумы в пятницу.

"Комиссия по организации конкурса на замещение вакантной должности сити-менеджера Астрахани определила двух претендентов. Ими стали Радик Харисов и Андрей Бодаговский. Одного из них на очередном пленарном заседании выберут депутаты городской думы, заседание состоится 14 ноября. С ним и будет заключен четырехлетний контракт", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, среди заявившихся были и.о. руководителя агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области А. Бодаговский, заместитель председателя правительства Астраханской области - министр промышленности, транспорта и природных ресурсов региона Р.Харисов, депутат областной думы и экс-глава Приволжского района региона Ринат Уталиев, руководитель фракции ЛДПР в областной думе Тимофей Щербаков, предприниматель Данила Ивашкович, а также депутат Госдумы РФ, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин.

5 октября глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он был утвержден в должности в марте 2015 года. До этого он занимал пост заместителя председателя правительства - министра строительства Астраханской области.

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