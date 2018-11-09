Повторные выборы главы региона пройдут в предстоящее воскресенье в Хакасии

09.11.18 16:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 ноября. Interfax-Russia.ru - В предстоящее воскресенье, 11 ноября, жители Республики Хакасия на выборах решат, станет ли единственный кандидат от КПРФ Валентин Коновалов главой региона.

"Подготовка к предстоящему голосованию 11 ноября проходит в штатном режиме. Так, уже изготовлены и доставлены в территориальные избирательные комиссии 370 тыс. бюллетеней. Из них 60 тыс. изготовлены для голосования с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней", сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального избиркома.

В бюллетенях, изготовленных для повторного тура выборов главы региона, будет только две графы - "за" и "против". Для победы В.Коновалову необходимо набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы (50% + 1 голос - ИФ). В случае, если этого не произойдет, избирком признает выборы несостоявшимися и назначит дату повторного голосования.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, В.Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

В.Коновалов занял первое место с 44,81% голосов, вторым стал В.Зимин с 32,42%. На третьем месте оказался А.Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - А.Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать В.Коновалов и В.Зимин, однако 21 сентября В.Зимин снял свою кандидатуру. В результате второй тур назначили на 7 октября. В нем ожидалось участие В.Коновалова и А.Филягина. Однако А.Филягин также снялся с выборов.

После этого второй тур назначили на 21 октября. В нем соперником В.Коновалова должен был стать А.Мяхар, но он также снял свою кандидатуру.

3 октября временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, ранее занимавший пост замминистра по делам Северного Кавказа. В конце октября он заявил о намерении участвовать в выборах главы региона в случае, если выборы 11 ноября не состоятся. По данным регионального избиркома, если выборы будут признаны несостоявшимися, то повторное голосование может быть назначено на февраль 2019 года.