Глава Северной Осетии призвал жителей принять участие в обсуждении стратегии развития республики

09.11.18 17:40

© РИА Новости. Александр Астафьев

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Общественные слушания пройдут в Северной Осетии по девяти направлениям стратегии социально-экономического развития до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Хочу призвать тех, кто разбирается в экономике, здравоохранении, культуре, других сферах жизни и всех неравнодушных жителей республики принять участие в общественных дискуссиях. Гораздо эффективнее обсуждать документ сейчас, на стадии проекта, чем критиковать после принятия. У всех есть возможность изучить материал и предложить свои идеи", - приводит пресс-служба слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Приоритетные программы стратегии затрагивают основные направления социально-экономического развития республики: "Туризм", "Медицина", "Сельское хозяйство", "Культура", "Образование", "Пространственное развитие", "Промышленность", "Логистика и международная кооперация".

Девятая программа "Кадровое обеспечение" охватывает все приоритетные направления.

Шесть программ из девяти уже разработаны, над тремя оставшимися работа завершится до конца года.

Для всех направлений уже определены руководители - ими стали не чиновники, а отраслевые эксперты. Руководители станут спикерами на общественных слушаниях по каждой из приоритетных программ.

Первые слушания по программе "Туризм" пройдут во Владикавказе 13 ноября.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что стратегия будет гибкой, в ней заложена возможность изменений: один раз в три года будут вноситься коррективы, один раз в шесть лет - серьезные изменения.