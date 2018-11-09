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09.11.18 18:21

Студент из Петрозаводска получил гран-при среди учащихся сузов в финале национальной премии "Студент года – 2018"

Фотография предоставлена пресс-службой российской национальной премии "Студент года – 2018"
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Гран-при "Студент года" присвоено Филиппу Каличенко из Петрозаводска, который обошел 200 конкурентов - студентов сузов в финале премии "Студент года-2018", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с церемонии награждения победителей.

"Российская национальная премия "Студент года – 2018" проводится уже пять лет. Но впервые мы проводим ее как самостоятельный проект для студентов профессиональных образовательных организаций. Широкая география доказывает, что та работа, которую проводит Российский союз молодежи, необходима, поддерживается в регионах, и мы приложим максимум усилий для ее продолжения", - сказал в ходе церемонии заместитель председателя общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Владимир Селин.

Церемония награждения победителей премии "Студент года" проходит в Астраханском государственном театре оперы и балета. Ей предшествовало трехдневное соревнование среди 200 лучших студентов сузов, которые боролись в семи номинациях: "Профессионал года", "Творческая личность года", "Спортсмен года", "Доброволец года", "Общественник года", "Староста года" и гран-при "Студент года". До этого в конкурсных испытания премии в 2018 году приняли участие более 3 тыс. студентов из более чем 50 регионов России.

Для участников премии была разработана конкурсная и образовательная программа, включающая самопрезентацию, тесты, деловые игры и мастер-классы экспертов.

Обладателем гран-при стал студент третьего курса Петрозаводского филиала "Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I" Ф.Каличенко. Он лауреат именной стипендия от правительства Республики Карелия, председатель студенческого совета своего вуза.

Победителями в номинациях стали: "Профессионал года" – Павел Шестоперов (Москва), "Творческая личность года" – Елизавета Марьина (Рязанская область), "Спортсмен года" – Александр Грымов (Астраханская область), "Доброволец года" – Полина Солоха (Свердловская область), "Общественник года" – Сергей Анищенко (Кемеровская область), "Староста года" – Денис Литвинов (Самарская область).

Призовой фонд премии в 2018 году составил в 1,55 млн рублей.

В этом году премия прошла при поддержке Фонда президентских грантов. Учредителями и организаторами премии выступили: федеральное агентство по делам молодежи, правительство Астраханской области, дума Астраханской области, Российский союз молодежи, Астраханский государственный университет.

Фотографии предоставлены пресс-службой российской национальной премии "Студент года – 2018"

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