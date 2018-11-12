Пожар в цехе рязанского завода полностью потушен

12.11.18 18:30

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Пожар в цехе по производству жидкости для розжига на территории завода "Центролит" в Рязани полностью ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В настоящее время на месте ЧП работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории для установления причины возгорания", - рассказал собеседник агентства.

Также в районе пожара специалисты мобильной экологической лаборатории проводят мониторинг состояния воздуха и замеряют уровень ПДК вредных веществ в воздухе.

Как сообщалось, пожар произошел в понедельник в 12:13 на территории завода "Центролит" (Южный промузел) в цехе по производству жидкости для розжига ОАО "Завод точного литья". По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В тушении задействовано 17 единиц техники и 57 человек личного состава.