Волгоградская область получит более 57 млн рублей на оказание помощи пострадавшим от паводка

12.11.18 14:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Волгоградская область в 2018 году получит из резервного фонда правительства РФ 57,2 млн рублей на оказание помощи пострадавшим от апрельского паводка гражданам.

Согласно распоряжению правительства РФ, текст которого опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, выделенные деньги пойдут на "оказание разовой финансовой помощи (...), на финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 года на территории Волгоградской области".

Из документа следует, что финансовая помощь в расчете 10 тыс. рублей на одного человека будет оказана 7720 гражданам.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с 4 апреля в связи с паводком был введен режим ЧС. В пик половодья в зоне подтопления оказался 81 населенный пункт.