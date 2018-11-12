Температура в Москве повысится во второй половине недели

12.11.18 14:43

© РИА Новости. Сергей Пятаков

12 ноября. Interfax-Russia.ru - В Москве во второй половине недели температура будет постепенно повышаться, приближаясь к климатической норме, сообщает Гидрометцентр в понедельник.

Во вторник и среду днем в столице ожидается от -2 до нуля, скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Ночью будет холодно до -10 градусов.

В четверг ночь станет менее холодной, а днем потеплеет до +1 градуса.

В пятницу в столице местами пройдет небольшой снег, а столбики термометров поднимутся до трех градусов тепла. В субботу временами прогнозируются осадки, а температура достигнет четырех градусов тепла.

Гидрометцентр сообщает, что в ночь на понедельник была самая низкая температура этой осени. Так, под утро температура понижалась до -13 градусов.