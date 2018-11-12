Обход Симферополя готов более чем на 80% - Минтранс Крыма

12.11.18 14:58

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта Крыма оценивает готовность дороги "Дубки-Левадки" на обходе Симферополя в 84%, в понедельник открывается для рабочего движения первый путепровод.

"Все работы по асфальтированию (объездной - ИФ) подрядчик обещает завершить до середины декабря, а до конца года по новой трассе должно быть открыто рабочее движение для транспорта", - говорится в пресс-релизе регионального Минтранса.

Работы по строительству ведутся в круглосуточном режиме, задействованы свыше 100 единиц техники и более 250 человек.

Всего на новой трассе будет три путепровода, один из них в составе транспортной развязки.

Генподрядчик завершил основные работы на путепроводе на пересечении дороги "Дубки - Левадки" с дорогой "Чистенькое - Трудолюбово", уточняется в пресс-релизе.

"Сегодня здесь открываем рабочее движение для транспорта", - информирует Минтранс.

Как сообщалось, длина четырехполосной трассы с учетом транспортной развязки составит 9,1 км, стоимость дороги - 6,14 млрд рублей. Магистраль призвана снизить нагрузку на дорожную сеть Симферополя.

Первоначально окончание работ планировалось на 31 августа 2018 года. Сроки были сдвинуты на конец года из-за тяжбы за землю со страусиной фермой, говорили в правительстве Крыма.

Заказчиком работ выступает государственное казенное учреждение республики Крым "Служба автомобильных дорог". Подрядчик - ООО "Сибавтобан" (Новосибирск).

"Сибавтобан" занимается строительством автомобильных дорог и магистралей с 2001 года.

Компания "Сибмост" в июне 2016 года закрыла сделку по продаже 51% ООО "Сибавтобан", структуру консолидировал ее гендиректор Андрей Мороцкий.