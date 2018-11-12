Уголовное дело возбуждено в Туле из-за долгов по зарплате в 7 млн рублей

12.11.18 15:26

© РИА Новости. Владимир Трефилов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - В Туле возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам одной из организаций, сообщила "Интерфаксу" в понедельник представитель Следственного управления СКР по региону Анна Киречеева.

"По предварительным данным, в период с ноября 2016 года по март 2018 года руководство ЗАО "Этон-Энергетик" свыше двух месяцев не выплачивало работникам заработную плату", - сказала А.Киречеева.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Оперативники изъяли бухгалтерскую документацию для экспертизы, опрашивают потерпевших.

В свою очередь по данным старшего помощника областного прокурора Любови Кузнецовой, прокуратура Зареченского района Тулы в защиту трудовых прав работников предприятия направила в суд 170 исковых заявлений о взыскании 6,8 млн рублей.

"Исковые заявления судом рассмотрены, удовлетворены. Исполнение решений суда прокуратурой контролируется", - отметила Л.Кузнецова.

В июле 2018 года мировой суд в Зареченском районе уже выносил обвинительный приговор гендиректору ЗАО "Этон-Энергетик" Артему Васильеву. В общей сложности руководитель организации не исполнил 42 решения суда по искам прокурора о взыскании долгов по зарплате. За это он был оштрафован более чем на 600 тыс. рублей. Также его лишили права три года занимать руководящую должность.

В настоящее время организация проходит процедуру банкротства.